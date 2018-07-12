Ziyaretçilerin Zürafa ile Fotoğraf Keyfi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görürken, ziyaretçiler hayvanat bahçesinin maskotu zürafa ile fotoğraf çektirme yarışına giriyor. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği fotoğraf karesi ise zürafanın uzun dili ile bakıcısının elindeki inciri alma anı oluyor.

Gaziantep'te yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımının Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 300 türden 7 bini aşkın hayvan barındırıyor. Toplam 700 metrekare alan üzerinde kurulu olan hayvanat bahçesi yaz döneminde olduğu kadar kış döneminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ayı, aslan, kaplan, kurt gibi vahşi hayvanların da yer aldığı hayvanat bahçesinde en çok ilgiyi ise zürafa görüyor. Zürafa insanlara olan yakınlığıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

İncirle besleniyor

Bakıcıları tarafından incirle beslenen zürafa, bulunduğu demir kafesten ziyaretçilerin arasına sarkıttığı dile ile bakıcısının elindeki kuru incirleri alarak, yiyor. Zürafayı bu kadar yakından görme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler de, zürafa ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraflar karelerinde ise en çok talep, bakıcısının elindeki inciri almak isteyen zürafanın uzun dilini dışarı çıkarttığı an oluyor - GAZİANTEP