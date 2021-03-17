Ziyaretçilere tarihi ve turistik alanlarda çevre temizliği çağrısı
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Ziyaretçilere tarihi ve turistik alanlarda çevre temizliği çağrısı

17.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:30
Ziyaretçilere tarihi ve turistik alanlarda çevre temizliği çağrısı

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra halkın yoğun olarak kullandığı gezi ve mesire alanlarında ekstra temizlik faaliyetleri yürüterek bu alanları daha temiz şekilde halkın kullanımına hazırlıyor.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra halkın yoğun olarak kullandığı gezi ve mesire alanlarında ekstra temizlik faaliyetleri yürüterek bu alanları daha temiz şekilde halkın kullanımına hazırlıyor.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizde en çok ziyaret edilen bölgelerde artan çöp miktarı ve kirlilik nedeniyle ekstra çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bu alanları yeniden vatandaşların sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için hazır hale getiriyor. Bu kapsamda vatandaşların ve özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı Kale mevkiindeki 'Özgürlük Yolu' Belediye Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla birlikte temizlendi. Mesire yerleri ve gezi alanlarının vatandaşlarımızdan bu alanları kullanırken daha dikkatli olunması konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyorum" denildi. - GİRESUN

Ziyaretçilere tarihi ve turistik alanlarda çevre temizliği çağrısı
Ziyaretçilere tarihi ve turistik alanlarda çevre temizliği çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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