Ziyaretçi gibi gelip tedavi gören hastaların telefonu çaldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir hastanede tedavi olan hastalara ait toplam 11 adet telefonu çalan şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar ve operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te bulunan bir hastanenin polikliniklerinde hastalar tedavi olurken, hastaneye gelip 6 adet telefon çalan S.A ve 5 adet cep telefonu çalan V.T isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı.

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildiler.