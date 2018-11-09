Ziyaretçi Gibi Gelip Tedavi Gören Hastaların Telefonu Çaldılar

Ziyaretçi Gibi Gelip Tedavi Gören Hastaların Telefonu Çaldılar

Gaziantep’te bir hastanede tedavi olan hastalara ait toplam 11 adet telefonunu çalan şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar ve operasyon sonucu yakalandı.

Ziyaretçi Gibi Gelip Tedavi Gören Hastaların Telefonu Çaldılar

Gaziantep'te bir hastanede tedavi olan hastalara ait toplam 11 adet telefonunu çalan şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar ve operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te bulunan bir hastanenin polikliniklerinde hastalar tedavi olurken, hastaneye gelip 6 adet telefon çalan S.A. ve 5 adet cep telefonu çalan V.T. isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

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