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Son dakika haberi | Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga çıkaran 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga çıkaran 2 kişi adliyeye sevk edildiBOLU Bolu'da, hastanede yatan yakınlarını ziyaret saati dışında görmek istedikleri için özel güvenlik ve polis ekipleriyle kavga eden 2 kişi adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga çıkaran 2 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU Bolu'da, hastanede yatan yakınlarını ziyaret saati dışında görmek istedikleri için özel güvenlik ve polis ekipleriyle kavga eden 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan yakınlarını ziyaret saati dışında görmeye giden L.E. ve A.P. isimli şahıslarla hastanenin özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Şahısların özel güvenlik ekiplerinin izin vermemesine rağmen zorla hastaneye girmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

L.E. ve A.P. ile ekiplerin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga çıkaran 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi | Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga çıkaran 2 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi | Ziyaret saati dışında hastaneye girmek için kavga çıkaran 2 kişi adliyeye sevk edildi

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