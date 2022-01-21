Ziyaret ettikleri KO-MEK'i çok seven lise öğrencileri, çini boyama yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara çeşitli branşlarda eğitimler vermeye devam ediyor.

KOCAELİ (Bültenler) - KO-MEK, bu kursları merak eden, uygulamalı eğitimleri yerinde görmek isteyen her yaştan ziyaretçilerini de ağırlıyor. 7'den 70'e her kesimden ziyaretçi, gün içinde KO-MEK kurslarında uygulamalı eğitimleri takip edebiliyor. Bu eğitimlerle geleceğin yetişkinlerine bilgiler aktarılıyor.

GELENEKSEL EL SANATLARI İLGİLERİNİ ÇEKTİ

354 farklı branşta binlerce kişiye eğitim veren KO-MEK'i bu kez de Kocaeli'de eğitim gören bir grup lise öğrencisi, eğitimcileri ile birlikte kurs merkezinde ziyaret etti, kurslar hakkında bilgi aldı. Yahya Kaptan KO-MEK Kurs Merkezini ziyaret eden öğrenciler, çini boyama kursu eğitimlerine de katılarak tahrirleme ve boyama işlemi yaptı.

BARDAK ALTLIKLARINI BOYADILAR

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarihi değerlerimizden olan çini boyama kursunda öğrenciler, ilk önce kara kalem ile bardak altlıklarına tahrirleme işlemi yaptı. Oldukça zor ve sabır isteyen bu işlemi büyük bir özenle yapan öğrenciler, daha sonra boyama işlemine geçerek desenlere renk verdi. Hayallerini desenlere dökerek renklendiren öğrenciler, ortaya çıkan görüntüden oldukça mutlu olurken, uygulamalı olarak çini boyama öğrenmenin sevincini yaşadı.

ZİYARETTEN MEMNUN KALDILAR

Boyama işlemini büyük bir titizlikle yapan öğrenciler, KO-MEK kursları hakkında daha önce bilgileri olduğunu ama gelme fırsatlarının olmadığını ifade ederek, ''Ziyaretimiz esnasında burada çok güzel ağırlandık, bize bu fırsatı veren tüm KO-MEK yetkililerine teşekkür ediyoruz. İdareciler ve eğitmenler tarafından birçok branş hakkında bilgi aldık. Covit-19 salgını dolayısıyla kurslara gelme fırsatımız olmamıştı ama artık en kısa sürede ilgimizi çeken branşta başvuru yaparak eğitim almak istiyoruz'' dedi.

ONLİNE KAYIT FIRSATI

Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak, istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.

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