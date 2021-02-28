"Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi
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"Ziyafet Sofrası" adlı oyun sahnelendi

28.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:22

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyununu sosyal medya hesabından izleyici ile buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyununu sosyal medya hesabından izleyici ile buluşturdu.

Hüdayi Dergahı'na karnını doyurmak için gelen Ahmet ve Mehmet kardeşlerin yaşadıklarını konu alan tek perdelik komedi oyunu Diyarbakırlıların beğenisini kazandı.

Ayşe Şahinboy Doğan'ın uyarladığı, Osman Doğan, Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan ve İsmail Emre Biliciler'in oynadığı oyunun ışık şefliğini Ömer Kılıç, ses şefliğini ise Zübeyr Doğan üstleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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