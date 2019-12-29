"Ziyafet Sofrası" 384. kez tiyatroseverlerle buluştu

29.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:32

Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen "Ziyafet Sofrası" yılın son oyununda izleyiciyle buluştu.

Hüdayi Dergahı'na karnını doyurmak için gelen iki sarhoşun yaşadığı dönüşümü mizahın diliyle anlatan tek perdelik komedi oyunu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Tiyatro Külliyen Genel Sanat Yönetmeni Osman Doğan, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 42 şehirde ve Avrupa'da 5 ülkede sahnelenen oyunun 6. sezonunda 384. kez izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Her zaman yüzde 98 dolulukla oynadıklarını ifade eden Doğan, "Üsküdar bizim evimiz, oyunun hikayesi de Üsküdar'daki Hüdayi Dergahı'nda geçtiği için güzel bir bağ yakaladık." şeklinde konuştu.

"Manevi bir mesajı mizahın diliyle aktarıyoruz"

Ziyafet Sofrası'nı yöneten ve aynı zamanda oyuncu olarak da sahne alan Doğan, manevi bir mesajı mizahın güçlü diliyle aktaran oyunu daha önce izleyenlerin çevresindeki insanlara da tavsiye ettiğini ve gösterinin kulaktan kulağa yayılarak büyük bir kitleye ulaştığını kaydetti.

Doğan, "Ziyafet Sofrası'nda Üsküdar'daki Hüdayi Dergahı'na ramazan ayında karınlarını doyurmak için giden iki sarhoşun yaşadıkları komik durumlar anlatılıyor. 90 dakikalık oyunun 75-80 dakikasında mizahla muhatapsınız. Düşmeyen bir temposun var oyunun, değişim ve dönüşüm sırasında yaşadıkları komik durumlar izleyicide çok keyifli anlara sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Tiyatro Külliyen'in sahnelediği oyunlar arasında "Ziyafet Sofrası", "En Büyük Haber" ve "Son Çıkış" adlı yetişkin oyunlarının yanı sıra "Kuşlar Diyarı" ve "Çarpım Tablosu" gibi çocuk oyunlarının bulunduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Biz aslında 3 oyunumuzda, özünde namaz, Kur'an-ı Kerim ve imanı konu alıyoruz. Kör gözüne parmak bir hidayet hikayesi anlatmadan, kimseyi yormadan, her dünya görüşünde insanın rahatlıkla izlediği ama kendi derdi ve gayesi olan komedi oyunları bunlar. Bu tarz ağır konuları komedinin gücüyle anlatmak hem tehlikeli hem de zor ama biz o riski göze alarak bir olay örgüsü ördük ve hikayemizi işin kutsallığına da halel getirmeden, kimseyi rencide etmeden anlatmaya çalışıyoruz."

"İzleyicilerimizin bu lezzeti tatmalarını istiyoruz"

"İşimiz Gücümüz Külliyen Tiyatro" sloganıyla yurt içinde ve yurt dışında oyun sahnelemeye devam ettiklerini vurgulayan Doğan, "Oyunlarımıza bekliyoruz, izleyicilerimizin bu lezzeti tatmalarını istiyoruz. Yüzde 90 daha önce bu formatta bir oyun seyretmediklerine inanıyorum, şu anda yaptığımız işin benzeri yok." değerlendirmesinde bulundu.

Salonu dolduran izleyicilerden büyük ilgi gören 90 dakikalık oyunun ardından, tiyatroyu izlemeye gelen gençler sahneye gelerek oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Ziyafet Sofrası", soğuk bir kış günü karınlarını doyurmak için Üsküdar'daki Hüdayi Dergahı'na gelen Ahmet ve Mehmet kardeşlerin karşılaştığı manevi ziyafeti anlatıyor.

Ayşe Şahinboy'un uyarladığı, Osman Doğan, Yunus Emre Obut, İsmail Volkan Ceylan ve İsmail Emre Biliciler'in oynadığı oyunun ışık şefliğini Ömer Kılıç, ses şefliğini ise Zübeyr Doğan üstleniyor.

Kaynak: AA