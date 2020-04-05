Ziya Sözen'den koruculuk sisteminin önemine vurgu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 5 Nisan'ı kendi aralarında 'Dünya Korucular Günü' olarak kutladıklarını belirterek, "Koruculuk sistemi, PKK'nın bölgeye tamamen hakim olmasını, bölgenin tamamında eleman, lojistik destek ve barınma imkanını...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 5 Nisan'ı kendi aralarında 'Dünya Korucular Günü' olarak kutladıklarını belirterek, "Koruculuk sistemi, PKK'nın bölgeye tamamen hakim olmasını, bölgenin tamamında eleman, lojistik destek ve barınma imkanını bulma hayallerini engelleyen bir sistemdir" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, koruculuk sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Resmi olarak kabul görmese de kendilerinin 3 yıldır 5 Nisan'ı 'Dünya Korucular Günü' olarak kutladıklarını belirten Sözen, korucuların üç yıl önce 4/A sigortalısı kapsamına alındığını hatırlattı. Bunun kendilerinde inanılmaz bir sevinç oluşturduğunu kaydeden Sözen, bundan dolayı 5 Nisan'ı kendi aralarında 'Dünya Korucular Günü' olarak anmaya başladıklarını dile getirdi. Sözen, "Ülkemizde 40 yıldır var olan, ülke gündeminden hiç düşmeyen ve sürekli olumsuz yönleri üzerinden tartışma konusu olan koruculuk sistemini ülke olarak hala anlayabildiğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Koruculuğun psikolojik harekat boyutunu görmezden geldik"

Koruculuk sistemimin anlaşılması için psikolojik harekat boyutunun da bilinmesi gerektiğine değinen Sözen, "Ülke olarak koruculuk sistemini silahlı güçten ibaret sanıyoruz ve sadece bu boyutunu görüyoruz. Maalesef en önemli boyutu olan psikolojik harekat boyutunu hep görmezden geldik, geliyoruz. Koruculuğun psikolojik harekat boyutunu sadece üç örnek üzerinden ele almak istiyorum. Koruculuk sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni etnik köken üzerinden bölmeye çalışan, iç karışıklık çıkarıp ülkeyi içten parçalamaya çalışan dış güçlerin ve içerideki iş birlikçilerinin hayallerini paramparça eden, yok eden bir sistemdir" diye konuştu. "Koruculuk sistemi olmasaydı PKK her köyden, her mezradan istediği yardımı, lojistik desteği alsaydı ne olurdu?" diyen Sözen, "Koruculuk sistemi, PKK'nın siyasi oluşumu olan HDP'nin bölgenin tamamına hakim bir parti olma hayalini, bütün Kürtlerin partisiymiş algısını çürüyüp yok eden bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

Koruculuk sisteminin 'amasız, fakatsız, lakinsiz ve tartışmasız' faydalı bir sistem olduğunu kaydeden Ziya Sözen, "Bu sistemi faydalı mı değil mi şeklinde tartışmaya açanlar veya açacaklar, bu ülkenin dostları değillerdir. Bu gerçekler ışığında ülke olarak yönetimde söz sahibi olanlar bu sistemi yeniden masaya yatırıp A'dan Z'ye kadar bütün yönleri ile ele almalıdırlar. Sistemi bir bütün olarak ele alıp aksayan yönleri tamir edilmeli, sistemin hukuk temelinde bir çerçevesi çizilmeli, kendine ait bir kanunu, yönetmenliği, çalışma esas ve usulleri belirlenmelidir. Özlük ve sosyal hakları iyileştirilmeli ve sistemden azami yönde yararlanma yoluna gidilmelidir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA