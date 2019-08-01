Ziya Sözen: "AYM'nin açıkladığı gerekçeli karar, en az verilen karar kadar bizleri derinden...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sözde barış bildirisine imza atanlar için verdiği hak ihlali kararının gerekçesinin, en az verilen karar kadar kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Şehit aileleri gaziler ve yüce milletimizin aklıyla dalga geçmeye çalıştığınızı bir kez daha cümlelerinizle ifade etmiş oluyorsunuz" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, AYM'nin açıkladığı gerekçeli karar en az verilen karar kadar kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, gerekçeli kararda 'Anayasa Mahkemesi'nin bildiride yer alan düşünceleri paylaştığı ve desteklediği anlamına gelmez' ibaresi ile AYM üyelerinin kendi kendileriyle çeliştiklerini kabul ettiklerini söyledi. Sözen, "Bir yandan bu kararı paylaşmıyor ve desteklemiyoruz diyeceksiniz diğer taraftan devlete katil diyen akademisyenlerin hak ihlaline uğradığı yönünde karar alacaksınız. Ayrıca 'Anayasa Mahkemesin'in hiçbir şekilde içeriğine katılmadığı sözlerde ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir' cümlesini gerekçeli kararda yazarak biz şehit aileleri gaziler ve yüce milletimizin aklıyla dalga geçmeye çalıştığınızı bir kez daha cümlelerinizle ifade etmiş oluyorsunuz. Yine gerekçeli kararınızda devlete katil diyen sözde aydınların bu cümlesini, hakaretlerini 'Kanunlara aykırı eylemler yapmaya teşvik ettiği anlamına gelmeyeceğini' ifade etmişsiniz. Anayasa Mahkemesi üyelerinin gerekçeli kararda kullandığı bu ifadeler ile ya kendilerini çok akıllı ve uyanık gördüklerinin veya biz vatandaşları saf ve hiçbir şeyden anlamayan kişiler olarak gördüklerinin bir ifadesi olarak görüyoruz. Anayasa Mahkemesi üyelerinin aldıkları bu karar ve karar sonrası açıkladıkları gerekçeli karara nereden bakılırsa bakılsın bir hukuk katliamı vesikası olarak tarihteki yerini almıştır. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinde kendi devletine katil diyen kişiler haklı görülemez onların bu ifadeleri ifade özgürlüğü kapsamında asla değerlendirilemez. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında ikiyüzlü tutumunu bir kez daha açık bir şekilde ifade etmiştir. Bizim bu kararı veren anayasa mahkemesi üyelerinden beklediğimiz delikanlı gibi çıkıp 'Evet biz bu sözde akademisyenlerin devlete katil demesini haklı buluyoruz verdiğimiz kararın arkasındayız' demelerini bekliyorduk. Ama görülüyor ki bu kararı veren anayasa Mahkemesi üyeleri gerekçeli kararda kem küm, gak guk gibi ifadeler kullanarak Toplumun aklıyla resmen dalga geçmişlerdir" dedi.

"AYM'ye sesleniyorum, bu vebalden kurtulamazsınız"

AYM'nin bu vebalden kurtulamayacağını belirten Sözen, "Gerekçeli kararda kullandığınız dolambaçlı cümlelerle ifadelerle bu vebalden kurtulamazsınız. Siz bu kararı alarak şehitlerimizin katillerini destekleyen akademisyenleri desteklediniz. Siz bu kararla Türkiye Cumhuriyeti devletine katil diyenleri desteklediniz. Siz bu kararla ülkemizde terör estirenleri desteklediniz. Siz bu kararla şehitlerimize ve gazilerimize kurşun sıkan teröristleri desteklediniz. Aldığınız bu kararla şehitlerimizin kanı ellerinize bulaşmıştır. Ne yaparsanız yapın bu vebalden asla kurtulamazsınız. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak Haklarımızı size haram ediyoruz. Sizde zerre kadar merhamet vicdan adalet duygusu ve vatan sevgisi varsa ki olduğuna inanmıyoruz derhal o işgal ettiğiniz yüce makamları terk etmenizi ve istifa etmenizi istiyoruz. Sizler o yüce makamlardan istifa etmediğiniz müddetçe bu olayın peşini bırakmayacağız ve bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Aldığınız bu kararla sizi Allah'a havale ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA