Ziya Selçuk yaz tatili açıklaması! Yaz tatili ne zaman 2021?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yaz tatilinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi. Okullar ne zaman kapanacak? Ziya Selçuk yaz tatili açıklaması! Yaz tatili ne zaman 2021?

CNN Türk ekranlarından yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazeteci Ahmet Hakan, Dicle Canova ve Murat Çelik'in sorularını yanıtladı. Sınavlar nasıl olacak? Ziya Selçuk yaz tatili açıklaması! Yaz tatiline zaman 2021?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Selçuk, "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" dedi.

Bakanı Ziya Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok." ifadelerinde bulundu.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk öte yandan programda yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktardı. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."