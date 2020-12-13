Ziya Selçuk: "Yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar...