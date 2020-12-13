Ziya Selçuk: "Yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz"
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Ziya Selçuk: "Yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz"

13.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:26
Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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