Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu

02.11.2019 22:18

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde bir gösteri yaparken, bazı terör örgütü PKK yandaşları tarafından sosyal medyada hedef gösterilen Seçil öğretmen için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçil Öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünde öğrencileri ile birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir etkinlik yapan Seçil öğretmen, sosyal medyada terör örgütü PKK yandaşları tarafından hedef gösterilmişti. Terör örgütü yandaşlarının hedef göstermesinin ardından tüm Türkiye sosyal medya üzerinden Seçil öğretmene sahip çıkmış, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.