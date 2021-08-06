Ziya Selçuk'tan öğrencilere veda mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ziya Selçuk'tan öğrencilere veda mesajı Açıklaması

Ziya Selçuk'tan öğrencilere veda mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, öğrencilere veda mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, öğrencilere veda mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk mesajında, bugün itibarıyla hem öğrencilerin öğretmeni hem de sınıflar ve okullardaki öğretmenlerin meslektaşı olduğunu belirtti.

Hayatının okul koridorlarında öğrencilerin sesiyle geçtiğini ve ömrü oldukça yine aynı sesi duyacağını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bu, bir veda değil, bir 'hoş geldin' mektubu benim için. Yanınıza yeniden hoş geldim. İsterim ki ülkemize, güzel ahlaka, güzel Türkçemize, o heybetli ve derin kültürümüze tutunarak dünyanın bütün güzellik ve iyiliklerine uzanın, bilim ve bilgiyi derin bir nefes gibi içinize çekin. Bunu yaparken en büyük desteği yine kendinizden alacaksınız. Birbirinize yaslanın ve birbirinize olan saygı, sevgi ve anlayışınızla bu memleketi, bir ülke ödevi bilinciyle omuzlayın."

Selçuk, öğrencilerin, öğretmenler sayesinde eğitim yolculuğundaki tüm yollarının açılacağını ve bu yolda geleceğe güvenli adımlarla yürüyeceklerini vurgulayarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yolunuza ışık tutacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Müsaadenizle, bana her daim hizamı gösteren güzel gözlerinizden öpüyor, kendileriyle tanıştığımdan beri yardım, anlayış ve desteklerini esirgemeyen ailelerinize sevgilerimi sunuyorum. Dua, niyet ve gülümsemesiyle bana destek olan herkesi kalbimle selamlıyorum. Daima sevgiyle. Ziya Öğretmen."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmesi sosyal medyada gündem oldu
Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etmesi sosyal medyada gündem oldu
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
İstifa eden Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Metin Oktay Rıza Çalımbay Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ziya Selçuk'tan öğrencilere veda mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 09:05:52. #1.16#

title