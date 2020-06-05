Ziya Selçuk: Olgunlaşma enstitüleri dünya markası olacak
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Ziya Selçuk: Olgunlaşma enstitüleri dünya markası olacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk moda tarihinin en önemli kurumlarından olan olgunlaşma enstitülerine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Olgunlaşma enstitülerinin gelişmesi için, dünya çapında bir markaya dönüşmeleri için çok ciddi çalışmaların içinde arkadaşlarımız.

Ziya Selçuk: Olgunlaşma enstitüleri dünya markası olacak
05.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:30

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk moda tarihinin en önemli kurumlarından olan olgunlaşma enstitülerine ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Olgunlaşma enstitülerinin gelişmesi için, dünya çapında bir markaya dönüşmeleri için çok ciddi çalışmaların içinde arkadaşlarımız. Bir dünya markası haline gelecek olan olgunlaşma enstitülerinin mevzuat altyapısını da finansman altyapısını da düzenliyoruz" dedi.

Koronavirüs nedeniyle il ziyaretlerini iptal edip 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı ile öğretmenlerle dijital ortamda bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün Kahramanmaraş'taki öğretmenlerle buluştu. Sosyal medyada canlı yayınlanan program, yaklaşık 1.5 milyon kişi tarafından izlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın kentteki eğitimle ilgili kısa bir bilgi vermesiyle başlayan ve bir saatten fazla süren programda konuşan Bakan Selçuk, öğretmenlere pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, "Ruhun asaleti, ruhun zarafeti zor zamanlarda belli olur. İnsan zor zamanda milletinin, çocuklarının, ülkesinin hizmetinde, zaman ve zemin sınırı gözetmeksizin hizmet etme aşkını eğer içinde barındırırsa gerçekten milliyetçidir, vatanseverdir, gerçekten aşk için mesleğini yapıyordur. Bu çerçevede öğretmenlerimizin gösterdiğiniz gayretten dolayı da bütün meslektaşlarıma, ailelerine, çok çok teşekkür ediyorum. Daha çok çocuğa ve veliye ulaşma noktasında gayretlerinizin de devamını diliyorum" diye konuştu.

'OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİNE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ'Ardından öğretmenler sırasıyla Bakan Selçuk'a çalışmaları, hazırladıkları projeler hakkında bilgi verip önerilerde bulundu ve kendisini Kahramanmaraş'a davet etti.Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, yöresel mutfak çalışmaları yaptıklarını, bunun başında da tescilli Maraş Dondurması olduğunu söyledi. Aslantürk, "Şiirin ve edebiyatın başkentinde tatlıların şahı dondurmayla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Geleneksel dondurma yapım teknikleriyle ilgili bir projemiz var. Kendi ellerimize yaptığımız dondurmayı bizzat sizin kontrolünüze sunmak istiyoruz, proje çıktılarını değerlendirmelerinize sunmak istiyoruz" dedi.Bunun üzerine Bakan Selçuk, emeklerinden dolayı Aslantürk'e teşekkür ederken, olgunlaşma enstitüleriyle ilgili farklı bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Selçuk, şöyle konuştu:

"Olgunlaşma enstitülerine ayrı bir önem ve ayrı bir değer veriyoruz. ve onların gelişmesi için, dünya çapında bir markaya dönüşmeleri için çok ciddi çalışmaların içinde arkadaşlarımız, bir dünya markası haline gelecek olan olgunlaşma enstitülerinin mevzuat altyapısını da düzenliyoruz, finansman altyapısını da düzenliyoruz. İnşallah sizin o çok özgün tasarımlarınız özgün başarılarınız bütün dünyada yankı bulacak. ve bunun içinde hep beraber el birliğiyle çalışıyoruz. Epey de bir yol aldık Allah'ın izniyle."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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