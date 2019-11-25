Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...
Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu.
25.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:46
Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...