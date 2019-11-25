Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...
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Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...

Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu.

25.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:46
Ziya Selçuk:

Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen Destek Noktası Tanıtımı"nda konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ziya Selçuk: "(Öğretmen Destek Noktası) Herhangi bir notlama olmaksızın öğretmenin gelişimi...
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