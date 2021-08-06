Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir?
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Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir?

Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir?
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6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de açıklanan detaylar sonrası Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir? sorularının yanıtları araştırıldı. Kulislerde görevden ayrılacağı konuşulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Peki, Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı?

Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ziya Selçuk'un istifasını vermesinin ardından araştırılan başlıkları sizler için derledik.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'nın Emirler köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı.

ZİYA SELÇUK NE MEZUNU?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'nın Emirler köyünde doğdu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu.

ZİYA SELÇUK KAÇ YILDIR MİLLİ EĞİTİM BAKANI?

Prof. Dr. Ziya Selçuk, 10 Temmuz 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütmekteydi.

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Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir? - Haberler
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