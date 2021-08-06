Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir?

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de açıklanan detaylar sonrası Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı? Ziya Selçuk ne mezunu? Ziya Selçuk kimdir? sorularının yanıtları araştırıldı. Kulislerde görevden ayrılacağı konuşulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Peki, Ziya Selçuk kaç yıldır Milli Eğitim Bakanı?