Ziya Selçuk: "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum"

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk,"Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk,"Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı