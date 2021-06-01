Ziya Öğretmen, Yüz Yüze Eğitimin İlk Gününde Çocuklarla Buluştu

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde, kademeli normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, Çankaya ilçesi Yücetepe İlkokulundaki çocuklar, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde, kademeli normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, Çankaya ilçesi Yücetepe İlkokulundaki çocuklar, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Çankaya ilçesi Yücetepe İlkokulunda çocuklarla sohbet eden Selçuk'a öğrenciler, okulu ne kadar özlediklerini ve duygularını anlattı. Daha sonra okuldaki öğretmenler odasını ziyaret edip meslektaşlarıyla sohbet eden Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasını "Kavuşuyoruz! " diyerek duyurdu. "Sağlam gerekçelerimiz var" Selçuk, sınıflarda çok büyük bir mutluluk olduğuna işaret ederek çocuklar için adil ve sağlıklı bir şekilde okulların açık tutulması, sosyalleşme, arkadaşlık, ruh sağlığı, kişilik gelişimi ve sosyal, duygusal gelişimin neden önemli olduğunun okul ortamında görüldüğünü aktardı. Sağlığı öncelediklerini ve risk durumunda okulları kapattıklarını ifade eden Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Eleştiriler olur, bunlar olağan şeylerdir ama 'Niye kapatıyorsunuz ya da açıyorsunuz? ' denildiğinde sağlam gerekçelerimiz var. Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler; önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz. Biz de eğitimciler, öğretmenler olarak mutluyuz. "

Kaynak: Habermetre