ZİYA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERLE VAPUR GEZİSİNDE BULUŞTU
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ZİYA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERLE VAPUR GEZİSİNDE BULUŞTU

ZİYA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERLE VAPUR GEZİSİNDE BULUŞTU
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakan Selçuk, Üsküdar'dan hareket eden Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen "İstanbul'un Tarihine Yolculuk" isimli vapur gezisi etkinliğine katıldı.

Bakan Selçuk, Üsküdar'dan hareket eden Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen "İstanbul'un Tarihine Yolculuk" isimli vapur gezisi etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, "Telafide Ben de Varım" çalışması kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 140 öğrenciyle bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, etkinlikteki konuşmasında şunları söyledi:

"Liseliler burada, ortaokullar burada. Sizlerle bir İstanbul yolculuğu yapıyoruz. İstanbul'un tarihini tanıtma... Aslında bu bir tarih dersi. Ama aslında bir seyahat. Nereye seyahat? Geçmişe seyahat, geleceğe seyahat. ve sizleri burada görmek, sizlerle birlikte İstanbul'u dinlemek gerçekten harika. 'Telafide Ben de Varım' kampsamında 25 öğretmenimiz de şu anda bizimle birlikte. Burası da bir okul, burası da bir sınıf, burası da bir eğitim mekanı... Bugün Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla tarih dersini sizlerle beraber burada işliyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. "

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğrenciler hep bir ağızdan "Telafide Ben de Varım" dedi.

Etkinlikte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi Müdürü ve Tarihçi Şehmuz Turan tarafından öğrencilere İstanbul'un sarayları, camileri, koruları, yalıları başta olmak üzere tarihi mekanlara ilişkin bilgi verildi.

Etkinlikte Bakan Selçuk'a İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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