"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" internet ortamında yeniden başladı
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"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" internet ortamında yeniden başladı

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamında yeniden başladı
30.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:01

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 50'nin üzerinde ilde gerçekleştirdiği "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından internet ortamında yeniden başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 50'nin üzerinde ilde gerçekleştirdiği "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından internet ortamında yeniden başladı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, uzun bir aradan sonra çevrimiçi ilk meslektaş buluşmasını Rize'de görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirdi.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına, 200 öğretmen evinden canlı olarak katılırken binlerce öğretmen de canlı yayını Youtube kanalından takip etti.

"Okullar açılınca Rize'de ıslık çalalım" teklifine olumlu yanıt veren Selçuk, meslektaşlarıyla buluşmalarında bir gelenek haline gelen öz çekimi de ekranları arkasına alarak yaptı.

"Uzaktan eğitimle uluslararası sertifika alan öğretmen sayısında dünyada ilk sıralardayız"

Geleceğe hazırlanmak için öğretmenin niteliğini dönüştürmek gerektiğinin altını çizen Ziya Selçuk, meslektaşlarına, "Sizler bu dönemi değerlendirip çeşitli hobi kurslarına, çeşitli ücretsiz sertifika programlarına katılırsanız, şu ana kadar sahip olmadığınız bir beceri, hobi geliştirirseniz iyi olur. Enstrüman çalan öğretmenin dersi başka oluyor. Drama bilen öğretmenin dersi daha nitelikli oluyor." sözleriyle seslendi.

Öğretmenlerin becerilerini geliştirmesi, uluslararası nitelikte sertifikalara ulaşması için gereken altyapının hazır olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimle uluslararası sertifika alan öğretmen sayısında dünyada ilk sıralardayız." diye konuştu.

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrencileriyle kuracağı iletişimin ne denli önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, meslektaşlarından bilhassa bu dönemde öksüz ve yetim çocuklarla özel olarak ilgilenmelerini istedi.

Selçuk, programın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Rize'deki öğretmenlerimizi evlerinde sanal öğretmen buluşmasıyla ziyaret ettim. Arkada bizi izleyen çocuklar da vardı. Düşün, annen baban, Milli Eğitim Bakanı ve ildeki tüm öğretmenlerle eğitimi tartışıyor ve sen orada onlara el sallıyorsun." ifadelerini kullandı.

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamında yeniden başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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