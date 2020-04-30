'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamına taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamına taşındı

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamına taşındı
30.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:33

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na tekrar başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na tekrar başladı. İnternet üzerinden yapılan ilk buluşmaya Rize'den 200 öğretmen katılırken, binlerce öğretmen de canlı yayını takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nın internet ortamında tekrar başlamasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Ziya Selçuk'un, bugüne kadar 50'nin üzerinde ilde, yüzbinlerce meslektaşıyla gerçekleştirdiği 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın sonrasında yeniden başlandığı ifade edildi. Selçuk, uzun bir aradan sonra çevrimiçi ilk meslektaş buluşmasını Rize'de görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirdi. 200 öğretmen evlerindeki bilgisayarlar aracılığıyla buluşmaya katılırken, binlerce öğretmen de youtube kanalından canlı yayınlanan bu buluşmayı takip etti.

'UZAKTAN EĞİTİMLE SERTİFİKADA İLK SIRALARDAYIZ'Öğretmenlere uzaktan eğitim döneminde farklı hobiler edinmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Selçuk, "Sizler bu dönemi değerlendirip çeşitli hobi kurslarına, çeşitli ücretsiz sertifika programlarına katılırsanız, şu ana kadar sahip olmadığınız bir beceri, hobi geliştirirseniz iyi olur. Enstrüman çalan öğretmenin dersi başka oluyor. Drama bilen öğretmenin dersi daha nitelikli oluyor" dedi. Öğretmenlerin becerilerini geliştirmesi, uluslararası nitelikte sertifikalara ulaşması için gereken alt yapının hazır olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimle uluslararası sertifika alan öğretmen sayısında dünyada ilk sıralardayız" diye konuştu. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrencileriyle kuracak iletişimin önemini vurgulayan Selçuk, meslektaşlarından bilhassa bu dönemde öksüz ve yetim çocuklarla özel olarak ilgilenmelerini istedi.'OKULLAR AÇILINCA ISLIK ÇALALIM' TEKLİFİ

'Okullar açılınca Rize'de ıslık çalalım' teklifine anında yanıt veren Ziya Öğretmen, meslektaşlarıyla buluşmalarında bir gelenek haline gelen öz çekimi bu defa ekranları arkasına alarak yaptı. Çevrimiçi buluşmanın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Selçuk, "Bugün Rize'deki öğretmenlerimizi evlerinde sanal öğretmen buluşmasıyla ziyaret ettim. Arkada bizi izleyen çocuklar da vardı. Düşün, annen baban, Milli Eğitim bakanı ve ildeki tüm öğretmenlerle eğitimi tartışıyor ve sen orada onlara el sallıyorsun" diye yazdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haberler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Ajda Pekkan Bülent Ersoy
Spor Podolski Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamına taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 17:28:40. #1.15#
title