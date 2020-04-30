'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamına taşındı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na tekrar başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na tekrar başladı. İnternet üzerinden yapılan ilk buluşmaya Rize'den 200 öğretmen katılırken, binlerce öğretmen de canlı yayını takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nın internet ortamında tekrar başlamasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Ziya Selçuk'un, bugüne kadar 50'nin üzerinde ilde, yüzbinlerce meslektaşıyla gerçekleştirdiği 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın sonrasında yeniden başlandığı ifade edildi. Selçuk, uzun bir aradan sonra çevrimiçi ilk meslektaş buluşmasını Rize'de görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirdi. 200 öğretmen evlerindeki bilgisayarlar aracılığıyla buluşmaya katılırken, binlerce öğretmen de youtube kanalından canlı yayınlanan bu buluşmayı takip etti.

'UZAKTAN EĞİTİMLE SERTİFİKADA İLK SIRALARDAYIZ'Öğretmenlere uzaktan eğitim döneminde farklı hobiler edinmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Selçuk, "Sizler bu dönemi değerlendirip çeşitli hobi kurslarına, çeşitli ücretsiz sertifika programlarına katılırsanız, şu ana kadar sahip olmadığınız bir beceri, hobi geliştirirseniz iyi olur. Enstrüman çalan öğretmenin dersi başka oluyor. Drama bilen öğretmenin dersi daha nitelikli oluyor" dedi. Öğretmenlerin becerilerini geliştirmesi, uluslararası nitelikte sertifikalara ulaşması için gereken alt yapının hazır olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimle uluslararası sertifika alan öğretmen sayısında dünyada ilk sıralardayız" diye konuştu. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrencileriyle kuracak iletişimin önemini vurgulayan Selçuk, meslektaşlarından bilhassa bu dönemde öksüz ve yetim çocuklarla özel olarak ilgilenmelerini istedi.'OKULLAR AÇILINCA ISLIK ÇALALIM' TEKLİFİ

'Okullar açılınca Rize'de ıslık çalalım' teklifine anında yanıt veren Ziya Öğretmen, meslektaşlarıyla buluşmalarında bir gelenek haline gelen öz çekimi bu defa ekranları arkasına alarak yaptı. Çevrimiçi buluşmanın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Selçuk, "Bugün Rize'deki öğretmenlerimizi evlerinde sanal öğretmen buluşmasıyla ziyaret ettim. Arkada bizi izleyen çocuklar da vardı. Düşün, annen baban, Milli Eğitim bakanı ve ildeki tüm öğretmenlerle eğitimi tartışıyor ve sen orada onlara el sallıyorsun" diye yazdı.

Kaynak: DHA