"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" Elazığ'daydı
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"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" Elazığ'daydı

24.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:21

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Elazığ'daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Elazığ'daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Konferans sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, tablet yüklü bir tırın yarın yola çıkacağını aktardı.

Korona virüs salgını sürecinde internet ortamında devam eden "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" bu kez Elazığ'daydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da görev yapan meslektaşları ile video konferansla buluştu. Bakan Selçuk burada öğretmenlerin isteklerini dinledi. Kentte meydana gelen deprem sonrası çalışmalarını başlarıyla yürüten öğretmenler, pandemi sürecinde özellikle köy okulları için tablet ve bilgisayar dağıtımında öncelik istedi.

Taleplerini ileten bir öğretmenin 'Sizin sıkıntınız var mı?' diye sorması üzerine Bakan Selçuk, "24 Saat konuşmamız lazım" diye cevap verdi.

Okulu ile genel taleplerde bulunan bir öğretmene ise Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Müdürü gibi konuştun" diye karşılık vererek sıkıntıların giderileceğini aktardı.

Öğretmenler konferans sonunda 'Burası bizde Ziya öğretmenim' yazılı kağıtları kaldırarak Bakan Selçuk'a destek verdi.

TABLET YÜKLÜ BİR TIRIN YARIN YOLA ÇIKACAĞINI PAYLAŞTI

Konferans sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Deprem sonrasındaki eğitim seferberliğini başarıyla sürdüren Elazığ'daki meslektaşlarımlaydık bugün. Tablet bilgisayar ve internet dağıtımında pozitif ayrımcılık istediler. Tablet yüklü bir tırın yarın yola çıkacağını paylaştım. İllerde desteğe devam, yarın 3. fazı açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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