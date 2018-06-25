Ziya Erdal Sağlık Kontrolünden Geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Ziya Erdal sağılık kontrolünden geçti.

2 Temmuz'da Sivas'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak Demir Grup Sivasspor'da sağlık kontrolleri başladı. Takım kaptanı Ziya Erdal Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Erdal; efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümünde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Sağlık kontrolünde Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.

(İHA)