Ziya Erdal Sağlık Kontrolünden Geçti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Ziya Erdal sağılık kontrolünden geçti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Ziya Erdal sağılık kontrolünden geçti.
2 Temmuz'da Sivas'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak Demir Grup Sivasspor'da sağlık kontrolleri başladı. Takım kaptanı Ziya Erdal Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Erdal; efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümünde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. Sağlık kontrolünde Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.
(İHA)