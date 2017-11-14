Ziya Büyük'ten, Şenol Güneş'e 2. Yağlı Boya Tablo

Ankara'da yaşayan ressam Ziya Büyük, Şenol Güneş'in 2. kez yağlı boya tablosunu yaptı. Ancak Büyük, Güneş'le görüşemedi.



Ankaralı ressam Ziya Büyük, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 hafta içinde 2. kez yağlı boya tablosunu İstanbul'a getirdi. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Şenol Güneş için yaptırdığı yağlı boya tabloyu Güneş'e vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelen Ziya Büyük, tabloyu Güneş'e hediye etmiş ancak tecrübeli hocayla görüşememişti. Ziya Büyük, Şenol Güneş'le görüşebilmek için yeniden yaptığı bir tabloyu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne getirdi. Antrenman sonrasında Güneş ile görüşmek için bekleyen Büyük, tabloyu görevlilere teslim etti ve sonrasında Şenol Güneş'le görüşemeden tesislerden ayrıldı. - İSTANBUL