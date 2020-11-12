Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?
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Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?

12.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:10
Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan oyuncu Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?

Yaşamı, rol aldığı filmler ile haberlere konu olan başarılı oyuncu Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?

ZİYA AKELLİ KİMDİR?

1934 doğumlu olan Ziya Akelli, son zamanlarda Müjdat Gezen'in kurduğu ve sanatçılara tahsis ettiği huzurevinde yaşamış, daha sonra da muzdarip olduğu parkinson hastalığı ilerleyince İzmir'deki kardeşi Hüseyin Akelli'nin evine yerleşmişti

ZİYA AKELLİ HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

Yalan-1982

Örgüt-1976

Yarınlar Bizim-1975

Aptal Şampiyon-1975

Cilalı İbo ve Kırk Haramiler-1964

Aramızdaki Düşman-1964

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