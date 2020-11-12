Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?
12.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:10
Yeşilçam'da birçok filmde rol alan oyuncu Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?
Yaşamı, rol aldığı filmler ile haberlere konu olan başarılı oyuncu Ziya Akelli kimdir? Ziya Akelli hangi filmlerde rol aldı?
ZİYA AKELLİ KİMDİR?
1934 doğumlu olan Ziya Akelli, son zamanlarda Müjdat Gezen'in kurduğu ve sanatçılara tahsis ettiği huzurevinde yaşamış, daha sonra da muzdarip olduğu parkinson hastalığı ilerleyince İzmir'deki kardeşi Hüseyin Akelli'nin evine yerleşmişti
ZİYA AKELLİ HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?
Yalan-1982
Örgüt-1976
Yarınlar Bizim-1975
Aptal Şampiyon-1975
Cilalı İbo ve Kırk Haramiler-1964
Aramızdaki Düşman-1964