Zişan Arslan EBK'da

İSTANBUL (İHA) - Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), İstanbul Feneri Basketbol'dan pivot Zişan Arslan'ı renklerine bağladı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığ Basketbol Kulübü, dış transferde pivot Zişan Arslan'ı kadrosuna kattı. Aslen Elazığlı olan 1.90 boyundaki 24 yaşındaki oyuncu, Bursa BŞB., Urla Belediyesi, Nesibe Aydın ve Beşiktaş gibi takımlarda oynadıktan sonra İstanbul Feneri Basketbol takımında görev yaptı.

Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak İstanbul Feneri Basketbol Spor Kulübünde forma giyen 1997 doğumlu 5 numara pozisyonunda oynayan Zişan Arslan'ı kadrosuna kattı. Aslen Elazığlı olan Zişan Arslan'a EBK'ya hoş geldin diyoruz" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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