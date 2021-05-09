Zirveye Aslan pençesi
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Zirveye Aslan pençesi

Zirveye Aslan pençesi
Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Spor

Beşiktaş'ı devirdi, "Biz bitti demeden bitmez" dediTerim'in tercihi kazandıGedson farkını ortaya koyduArda'dan 4'üncü golHedef 6'da 6Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Galatasaray sezonun tamamlanmasına iki maç kalırken Beşiktaş galibiyetiyle muhteşem bir hava yakaladı.

Beşiktaş'ı devirdi, "Biz bitti demeden bitmez" dedi

Terim'in tercihi kazandı

Gedson farkını ortaya koyduArda'dan 4'üncü golHedef 6'da 6

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Galatasaray sezonun tamamlanmasına iki maç kalırken Beşiktaş galibiyetiyle muhteşem bir hava yakaladı.Süper Lig'in 40'ıncı haftasında dün akşam Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, ikili averajda da siyah-beyazlılarla durumu eşitledi. Bu galibiyetle "Biz bitti demeden bitmez" diyerek rakiplerinin şampiyonluk hesaplarını değiştiren Galatasaray, ligdeki son iki maçını da kazanıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.TERİM'İN TERCİHİ KAZANDITeknik direktör Fatih Terim, kritik derbide sahaya sürpriz denebilecek hücum hattıyla çıktı. Babel, Falcao ve Onyekuru üçlüsü karşılaşma öncesi kafalarda soru işareti oluştursa da tecrübeli teknik adam haklı çıktı ve hem Babel hem de Falcao fileleri havalandırdı. Falcao 9, Babel ise bu sezonki 6'ncı resmi golünü kaydetti.GEDSON FARKINI ORTAYA KOYDUAtiba ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Gedson Fernandes, başarılı bir performans ortaya koyarak galibiyette önemli rol oynadı. İlk golün asistini yapan Portekizli futbolcu girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanarak fizik kalitesini ortaya koydu.ARDA'DAN 4'ÜNCÜ GOLGalatasaray kaptanı Arda Turan da Beşiktaş karşısında skoru belirleyen isim oldu. Tecrübeli futbolcu, Sivas, Göztepe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak bu sezonki 4'üncü golünü kaydetti.HEDEF 6'DA 6Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle başlayan seride ardından İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Galatasaray son iki maçta Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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