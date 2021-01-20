Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi

20.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:39
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi

ANTALYA'da soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen kış güneşini görenler sahile akın etti.

ANTALYA'da soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen kış güneşini görenler sahile akın etti. Deniz suyu havadan sıcak olunca, beyaz örtüyle kaplanan Toros Dağları manzarası eşliğinde denize girenler keyifli anlar yaşadı.

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı düşmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü, ancak rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın 7 derece olduğu kentte, kış güneşini fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahildeki kalabalık görüntü akıllara yaz günlerini getirdi. Sahilde kimileri yürüyüş yaparken, kimileri ise zirvesinde kar olan Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde denize girdi. Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığından yüksek olunca, denize girenler üşümemek için koşarak suyla buluşmayı tercih etti.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün en yüksek 12 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığının yarın 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.


Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi
Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Demet Akalın Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:39:18. #1.15#
title