Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi

ANTALYA'da soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen kış güneşini görenler sahile akın etti.

ANTALYA'da soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen kış güneşini görenler sahile akın etti. Deniz suyu havadan sıcak olunca, beyaz örtüyle kaplanan Toros Dağları manzarası eşliğinde denize girenler keyifli anlar yaşadı.

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı düşmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü, ancak rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklığın 7 derece olduğu kentte, kış güneşini fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahildeki kalabalık görüntü akıllara yaz günlerini getirdi. Sahilde kimileri yürüyüş yaparken, kimileri ise zirvesinde kar olan Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde denize girdi. Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığından yüksek olunca, denize girenler üşümemek için koşarak suyla buluşmayı tercih etti.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün en yüksek 12 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığının yarın 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER