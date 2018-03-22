Zirvenin İlk Gününde ABD'nin Vergi Planı Ele Alındı

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen iki günlük 'AB Liderler Zirvesi'nin ilk ayağı tamamlandı.

"İlkbahar Zirvesi" olarak da adlandırılan zirvede, Batı Balkanlar, Rusya, Türkiye'deki gelişmeler, Brexit, küresel internet şirketlerinin vergilerini artırılması ve ABD'nin vergi planı gibi konuların ele alınması bekleniyordu. Ancak Zirve'nin birinci gününde, dijital ekonomi, küresel internet şirketlerinin vergilerini artırma planları ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından önerilen gümrük tarifeleri üzerinde durulduğu belirtildi.

Avrupa Birliği devlet ve Hükümet başkanlarının katılacakları akşam yemeği öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, öğleden sonra ilk çalışma seansında vergilendirme ve dijital ekonomi konusunu ele alındığını açıkladı. ABD'nin gümrük tarifeleri konusuna değinen Tusk, "ABD'nin AB'yi önerilen çelik ve alüminyum tarifelerden muaf tutması yönündeki kararını beklerken, bu tartışmayı bu akşam daha sonraya bırakmaya karar verdim. Liderlerin tartışmasının ardından AB'nin yaklaşımını yarın daha ayrıntılı bir şekilde sunacağız" diye konuştu.

Vergilendirme konusunda açık bir tartışma yapıldığına değinen Tusk, "Dijital ekonomi, vergi sistemlerimiz için bir meydan okumadır. En önemlisi, tartışma tüm liderlerin etkili ve adil bir çözüme doğru daha fazla çalışma isteğini doğruladı. Haziran ayında bu konuya döneceğiz. Bu arada Bakanlar, son Komisyonun önerileri üzerinde çalışmaya başlayacaklar" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile ekonomik ortamı da tartıştıklarını bildiren Donald Tusk, "Durum iyi, ama tüm sorunlarımızın çözüldüğü anlamına gelmez. İlk olarak, küresel düzeyde korumacılığa engel olmalıyız. Bu sadece Avrupa'da değil, dünyada büyük bir risktir. Bu açıdan ABD ile diyalog önemlidir. İkincisi, Gelecek için Tek Pazarımızı hazırlamalıyız. Bunun gerçekleşmesi için, liderler Komisyona, Aralık ayına kadar, iç pazar stratejileri hakkındaki uygulama raporunu sunmalarını istediler: Dijital, Sermaye piyasaları ve enerji birliği. Liderler bu süreci izleyecek, çünkü bunun Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde tamamlanmasını istiyoruz" diye ekledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker dijital verginin karşı hiçbir şekilde ABD'ye yönelik olmadığını söyledi ve bu vergiyle amaçlarının, Asya, Amerika ve Avrupa'daki yaklaşık 150 şirketi her biri üçte bir oranında etkileyen bir "yatay çözüm" üretmek olduğunu söyledi. Juncker, yanlış bir şekilde tekrar iddia edildiği gibi bir "GAFA vergisi" olmadığına vurgu yaptı. Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, toplantının sonunda sorulan bir soru üzerine, Türkiye meselesini henüz görüşmediklerini açıkladı. - BRÜKSEL