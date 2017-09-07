Zirvenin Adı Değişmedi !
Kanal D'nin başrollerini Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş'ın paylaştığı, beğeni ile izlenen dizisi Meryem, dün akşam ekrana gelen bölümü ile tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Meryem; tüm kişilerde 5,72 reyting ve 17,31 izlenme payı, AB'de 7,87 reyting ve 23,29 izlenme payı ve ABC1'de ise 6,60 reyting 20,22 izlenme payı ile tüm programlar arasında birinci oldu.
Gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam ederken Meryem ile Oktay yüzleşecek mi? Savaş, istediği gerçeklere ulaşabilecek mi?
Meryem yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!