Zirveden Filistin ve Doğu Türkistan'a destek
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Zirveden Filistin ve Doğu Türkistan'a destek

Zirveden Filistin ve Doğu Türkistan'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserili dağcılar, 3 bin 917 metre ile Orta Anadolu'nun en yüksek noktası olan Erciyes Dağı'na tırmanarak, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek pankartları açtı.

Kayserili dağcılar, 3 bin 917 metre ile Orta Anadolu'nun en yüksek noktası olan Erciyes Dağı'na tırmanarak, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek pankartları açtı.

Tırmanışa Çobanini mevkiindeki kamp alanından başlayan dağcılar, kış şartlarına göre giyinip kazma- krampon kullanarak Şeytan Deresi kulvarından Doğu zirveye ulaştılar. Zirvede İstiklal Marşı'nı okuyup, yanlarında getirdikleri özel olarak hazırlanmış ve üzerlerinde 'Filistin'de zafer yakındır' ve 'Doğu Türkistan kan ağlıyor haberin var mı?' yazan flamalarını Erciyes Dağı'nın Doğu zirvesinde gururla açtıktan sonra yine aynı kulvardan inişe geçerek, Çobanini Kamp Alanına döndüler.

İsrail'in son zamanda sıklaştırdığı hain saldırıları protesto eden ve Filistin halkına, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan'a destek amacıyla bu pankartları açtıklarını ifade eden dağcılar, "Kana susamış caniler inşallah hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Gerek Filistin'de ve gerekse Doğu Türkistan'da zulüm altındaki Müslüman din kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Kalbimiz onlarla birliktedir. Zafer sonunda İslam'ın olacak inşallah" dediler. - KAYSERİ

Zirveden Filistin ve Doğu Türkistan'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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