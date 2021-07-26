Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor

Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt-Trabzon sınırında Soğanlı Dağları üzerinde 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan krater gölleri, serin suları ve bozulmamış tabiatıyla tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Bayburt-Trabzon sınırında Soğanlı Dağları üzerinde 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan krater gölleri, serin suları ve bozulmamış tabiatıyla tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Görüntüsüyle adeta mavi boncuğu andıran göller, alternatif turizm arayanların ilk tercihleri arasında yer alan Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasında ziyaretçilerini masmavi görüntüleriyle karşılıyor.

"Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 740 rakımlı alanda yer alan Aygır Gölü başta olmak üzere Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü, geçmişte sadece yöre halkı tarafından bilinirken özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce yaz aylarında tercih ediliyor.

Bayburt ve Trabzon'dan toprak yolla ulaşılan Aygır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı yakalıyor.

Kocaeli'nden iş stresinden uzaklaşarak tatil için Doğu Karadeniz bölgesini seçen Mustafa Koca, Üzengili köyü Haldizen Yaylası'ndaki Aygır Gölü'ne ilk kez geldiğini belirterek, "Doğal güzellikleri çok fazla olan, tabiatı bozulmamış bir bölge burası. Aslında herkes gelsin burayı görsün demek istiyorum ama böyle yerlerin çok kalabalık olması da doğru değil gibi" dedi.

Bölgenin el değmemiş bir doğası olduğunu anımsatan Koca, "Çok yapılaşma yok, yolları asfalt değil ama araçla gelebiliyorsunuz. İnsanları arkadaş canlısı misafirperver insanlar. Yurdumuzun her tarafı güzel ama burası da özellikle görülmesi, gezilmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

Yurtdışından gelen ve tatilini Bayburt'ta ailesiyle birlikte geçiren Kübra Şenocak ise, Temmuz ayında kar görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Şenocak, anne babası ve kardeşleriyle birlikte doğa gezisi yapmak için günübirlik olarak burayı ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Burada dağlar var, bir sürü turist var, sis denizleri, dereler, ırmaklar ve kar var. Çok güzel burası" diye konuştu.

(Öznur Demir/İHA)

Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Bakan Hande Yener Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Diego Ali Koç Balotelli Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zirvedeki krater gölleri ilgi çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:58:45. #1.14#

title