Zirvedeki Karadenizliler kitabı konusu ne, yazarı kimdir, ne zaman çıktı? Zirvedeki Karadenizliler kitabı hakkında bilgiler

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ZİRVEDEKİ KARADENİZLİLER YAZARI KİMDİR?

Karadeniz'in başarılı işadamları ve siyasetçilerini tanıtmak amacıyla Mahir Gürseçgin tarafından hazırlanan "Zirvedeki Karadenizliler" kitabı Artvin Valisi Ömer Doğanay'a sunuldu.

ZİRVEDEKİ KARADENİZLİLER KİTABI NEDİR?

Karadeniz'in başarılı iş adamları ve siyasetçilerini tanıtmak amacıyla "Zirvedeki Karadenizliler" kitabını hazırlayan Mahir Gülseçgin, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı ziyaret etti.

Kitap hakkında Vali Doğanay'a bilgi veren Gülseçgin, kitapta Rize'den Trabzon'a, Giresun'dan Artvin'e, Samsun'dan Sinop'a kadar Karadeniz'de doğmuş büyümüş, şu anda Türkiye'de önemli başarılara imza atmış kişilere yer verdiklerini söyledi.

Kitapta yer alan her bir ismin, yaptığı işlerle yeni kuşaklara örnek olacağını ifade eden Gülseçgin, kitabı okuyanların, azmettikten sonra imkansız diye bir şeyin olmadığına çok yakından tanık olacaklarını dile getirdi.

Vali Doğanay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kitap kapağında yer alan Artvin fotoğrafının çok etkileyici olduğunu, görev yaptığı ili bir kitap kapağında görmekten çok mutlu olduğunu belirtti.

Kitabın geniş kitlelere ulaşması için destek vereceklerini kaydeden Doğanay, böyle bir kaynağın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.