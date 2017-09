Zirvede Olmak İçin Mücadele Edeceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu sezon mutlaka zirve mücadelesinin içinde olacaklarını söyledi.



Yanal, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, geçtiğimiz sezon ilk yarıda 18 puan topladıklarını ve bu durumun çok tartışıldığını hatırlattı.



Bu sezon ise takımda çok ciddi toparlanma olduğunu vurgulayan Yanal, geçen sezonki kadroda değişiklik yaptıklarını birçok oyuncuyla yolları ayırdıklarını kaydetti.



Yanal, yeni bir takım oluştuğunu belirterek, "Geçen sezonun devre arasındaki takviyelerden sonra bu sezon ilk olarak Burak Yılmaz ve Juraj Kucka aramıza katıldı. Transferin son gününde de Sosa, Tomas ve Volkan geldi. Sayı olarak fazla oyuncu transferinden ziyade gerekli olan takviyelerin yapılmasından yanayım. Bu süreçte çok şeyler yazıldı çizildi. Oyuncu alınabilir ama ihtiyaç ve doğru oyuncuyu almak önemli." diye konuştu.



Trabzon'da yaşamak isteyen ve mutlu olan bir kadronun oluştuğunu vurgulayan Yanal, şöyle devam etti:



"Burada kalmayı seven ve mutlu olan oyuncu kitlemiz var. Şartlar da değişti. Çok güzel bir stadımız var. Orada iyi bir ortam yaratıldı. Çok konforlu bir stat. Taraftarımızın, yüzde 75-80'inin doldurduğu, güzel müsabakaların oynanacağının mesajının fazlasıyla verildiği bir dönem başladı. Takımın bundan sonra göstereceği performansı herkes merak ediyor ancak çok net söyleyeyim; zirvede, üst sıralarda olmak için mücadele edeceğiz."



"En değerli yerli oyunculara sahibiz"



Yanal, bu sezon ligde çok çekişmeli bir mücadelenin olacağını dile getirerek, şunları aktardı:



"Galatasaray, ekonomik olarak belki de Türkiye'de rekorlara imza attı. Ciddi bonservis ve transfer hamlesi yaptı. Buna benzer ne kadar tartışılsa da Fenerbahçe, aynı tavır içinde. Beşiktaş zaten oturmuş kadrosu var ve ona takviye yapıyor. Anadolu takımları... Bu konuda Antalyaspor futbol sektöründe içinde ismi duyulmuş oyuncuların şehre kazandırılması için çalışma yaptı. Biz çok titiz davranıyoruz ve çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Hem en değerli yerli oyunculara hem de en değerli yerli oyuncu sayısına sahibiyiz."



Türk futbolunun çeşitli sorunları olduğunu belirten Yanal, şu ifadeleri kullandı:



"Yabancı konusu tartışılması gereken konuların başında yer alıyor ama esas Türk sporunun tartışılması gerekiyor. Bu ülkenin yaklaşık 15 milyon çocuğu var. Fakat onlara ne kadar spor organizasyonu götürebiliyoruz. Kulüp yapılarını sorgulamak gerekiyor. Yabancı sayısını 3'e indirelim, 5'e çıkaralım, bunun bir önemi yok. Kulüplerin şu anda organizasyonlarını destekleyecek organizasyonlar yapmadıkça bunlar boşta kalacak. O yüzden Türkiye'nin ciddi bir şekilde spor organizasyonuna bir bakış atması ve yeniden yapılanması ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin özellikle hızlı bir şekilde dernekler yasası ve diğer kurumlarından ayrılıp bugünkü ihtiyaca uygun hale getirmek için söz konusu yasanın hemen çıkması lazım. Yabancı sorunun bunlardan çok daha sonra geldiğini düşünüyorum. Trabzon'un diğer bütün kurumlardan daha büyük avantajı var. Altyapısından çok önemli oyuncular çıkarıp takım içine koyacak, hem güce hem potansiyele hem coşkuya hem de ilgiye sahip önemli yerlerden bir tanesi."



Ersun Yanal, Trabzonspor'un altyapısında şu anda 2 oyuncu dışında 3'üncü oyuncunun takıma katılmasının uzak göründüğünü ama orta vadede 1-2 oyuncunun daha aralarına katılabileceğini aktardı.



"Yusuf gelişiyor, değişiyor"



Yusuf Yazıcı'nın son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında oynadığı mevki ile ilgili bir soru üzerine Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yusuf'un yeri değişmiyor. İlk defa orada oynamadı. Daha önce de orada oynadı. Çok da iyi oynadığı maçlar var. Bir futbol takımının her maçta aynı şeyi yapması çok zor bir şey. Takım ritmini yakalayamamış olabilir. Herkes sonuca göre konuşuyor. Bu önemli bir süreç. 34 maç oynayacağız. Yusuf'un nereden gelip nerede olduğuna bakmak lazım. Yusuf gelişiyor, değişiyor. Kafa olarak beden olarak, futbol olarak değişiyor. Zaman zaman kötü oynayacak, aldığı görevi yapamayacak. Her gün gelişen değişen takımız. Yusuf, ülke futbolu için önemli bir değer, yetenek. Yusuf'u korumak ve kollamak, onun gelişimine destek olmak için üzerimize düşen her şeyi yaparım, yapacağım da. Yusuf, o bölgeden başlayıp başka yere geçme yeteneğine sahip. Ofansif ve defansif de oynayabilir. Zaman zaman defansif de oynayacak. Oynaması gereken maçlar da olacak. Oynayabiliyor da. Son maçta Sosa'nın ofansif gücünü hepiniz biliyorsunuz. Bizim maçta ikinci yarı defansif oynadı."



"Yokluklar bazen varlıkları doğurur"



Transfer sürecini değerlendiren deneyimli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:



"Oyuncularla anlaştık, kulüpleri vermedi. Kulüplerle anlaştık oyuncu gelmedi. Biz ısrarla buraya gelmek isteyen ve oynayacak oyuncuları alalım dedik. Sıkıntılar olacak. Bunu kendi içimizde çözmek için her türlü tedbiri aldık. Hiç ummadığımız bazı oyuncularımızı kazanacağız. Yokluklar bazen varlıkları doğurur. Bunları başarabilecek oyuncu kitlesi var burada. Takım içinde sorunu çözecek oyuncu üretirsek kazancımız olacak. Abdulkadir'in en son maçlardaki çıkışı. Abdulkadir'e çok güveniyoruz çok iyi oyuncu. Onu korumak kollamak, zamanında doğru yerlerde doğru hamleler yapmak onun gelişimi için olanaklar sunmak çok önemli. Acımasız bir iş dünyası içerisindeyiz, rekabet içerisindeyiz. Oyuncuya deli gibi çılgın gibi tekliflerle oyuncunun bir anda olgunlaşmadan kafasının uçmasını engellemek... Bütün bunların hepsi karmaşık bir iş.. Diğer bölgelerde hiç ummadığınız oyuncuları da kazanabiliriz. Elimizde var da. Burayı seven burada yaşamaktan mutlu, takım olmak için ciddi fedakarlıklar yapan ve o fedakarlıklar karşılığında paylaşımda bulunan oyuncu kadrosu var."



Ersun Yanal, takımdaki Slovak oyuncuların fazlalığı ile ilgili soruya ise "Aldığımız oyuncuların dinine, diline ve ırkına asla bakmadık. Asla da gündeme getirmedik. Yapmak istediğimiz transferlerde son gününe kadar ısrarımız, teşebbüsümüz devam etti. Buraya gelebilecek oyuncular ve burada yaşayabilecek oyuncular var. Buradan mutlu bir şekilde performansını sağlayabilecek oyuncular var. Hem buna yönelmek hem de başarılı performans almak çok önemli." şeklinde cevap verdi.