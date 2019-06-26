"Zirvede Ben de Varım"da keşfedilen 4 çocuğa milli davet

05 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan Tırmanış Küçükler C-D-E kategorileri Milli Takım Gelişim Kampı'na, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün "Zirvede Ben de Varım" projesinde keşfedilen 4 çocuk katılmaya hak kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 01-05 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan Tırmanış Küçükler C-D-E kategorileri Milli Takım Gelişim Kampı'na, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün "Zirvede Ben de Varım" projesinde keşfedilen 4 çocuk katılma hakkını elde etti. Türkiye genelinde 22 sporcunun katılacağı kampa Samsun'dan 6 sporcu davet edildi. Kampa davet edilen sporculardan Ceylin Karakaya, Muhammed Utku Kanbay, Hacer Karaoğlu ve Tuana Aydın 2016 yılından itibaren Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü desteğiyle yapılan "Zirvede Ben de Varım" projesinde başarı sağlamış çocuklar. Eğitim gördükleri okullarda keşfedilen çocuklarının her biri kendi alanlarında uluslararası ve ulusal başarıya sahip kişiler olarak göze çarpıyor.

"Zirvede Ben de Varım" projesinin bir diğer büyük başarısı ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul sporları bünyesinde Türkiye'de ilk defa yapılan spor tırmanış yarışmalarında gerçekleşti. Türkiye birincisi olan Samsun takımı kazandığı toplam 36 madalyanın 26'sını "Zirvede Ben de Varım" projesinde, proje ekibi tarafından keşfedilen ve proje ekibi tarafından antrenman yapan öğrenciler kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA