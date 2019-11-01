Zirvede bayrak değişimi

Zirvede bayrak değişimi

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, ÖRDOST ve TEMA Vakfı Milas Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlayarak zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdilerTEMA Vakfı Milas Temsilciliği, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ve ÖRDOST üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel...

01.11.2019 16:15
Zirvede bayrak değişimi

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, ÖRDOST ve TEMA Vakfı Milas Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlayarak zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler


TEMA Vakfı Milas Temsilciliği, Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ve ÖRDOST üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel bir etkinlik gerçekleştirdiler.


23 kişinin katılımı ile Sakarkaya Mahallesi Anadolu Gediği Mevkii'nden Yıldırım Kayası üzerinden Tekerlektepe zirvesine çıkan grup üyeleri zirvede bayrak değişimi gerçekleştirdiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et