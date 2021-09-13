Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı - Haberler
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Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan 2 dağcıyı, ekipler hastaneye ulaştırdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan 2 dağcıyı, ekipler hastaneye ulaştırdı.

Muş'tan gelerek 2 bin 900 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresindeki zirvede yürüyüşe başlayan 6 kişilik gruptan biri düşme sonucu, diğeri de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yürüyüşü sonlandırdı.

112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak durumun bildirilmesi üzerine, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), AFAD ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nemrut Dağı'na hareket etti.

Araçların gidemediği bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, dağcılar Serhat Vural ve Bayram Güzel'i gece karanlığında sedyeyle ambulansın bulunduğu yere taşıdı.

Yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

UMKE ekibi görevlisi Erol Öndaş, yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden, UMKE ekiplerine Nemrut Dağı'nda yaralı vakası olduğu bilgisinin verilmesi üzerine yola çıktıklarını söyledi.

Nemrut Krater Gölü'nde çanak yürüyüşü yapan turistlerden iki kişinin yaralandığı bilgisine ulaştıklarını aktaran Öndaş, "Birinin kayadan düşme, diğerinin ise kal spazmı geçirdiğini duyduk. Ahlat Komando Birliği, Ahlat İlçe Jandarma ekipleri ve AFAD ile yola koyulduk. Yaralıları sedye ile taşıyarak ambulansa teslim ettik." diye konuştu.

Dağcılardan Yunus Vural ise kuzen ve arkadaşlarıyla Muş'tan gelip dağ yürüyüşü yaptıklarını anlattı.

Yolda Bayram Güzel'in kalbi sıkıştığı için yürüyüşe devam edemediğini ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Dağın başında biraz oturduk. Arkadaşımız üşümeye başladı. Biraz ateş yakıp ısıtmaya çalıştık. Aynı zamanda durumu 112'ye bildirdik. Biraz daha yürümeye başladık. Kuzenim Serhat düştü, sırtı ve ayağında ağrılar oluştu. Bizi kurtarmaları için oturup bekledik. Sağ olsunlar gelip bizi kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı

Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı

Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı

Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zirve yürüyüşü yaparken rahatsızlanan iki dağcıyı ekipler kurtardı - Haberler
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