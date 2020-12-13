Zirve yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan ve toplamda 10 gol atan siyah-beyazlılar, son iki maçını kaybeden lider Alanyaspor'a karşı iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroda yer almazken ev sahibi Alanyaspor'da Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Salih Uçan ve Ceyhun Gülselam maç kadrosunda bulunmuyor.

Saat 19.00'da başlayan ve Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Berkan, Siopis, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Larin, Ghezzal, Aboubakar