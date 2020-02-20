Zirve Yazılım, Mikro Yazılım ve Paraşüt'ten dev iş birliği

20.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:07

Kısa süre önce "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile yapılan düzenlemeyle, e-fatura zorunluluğu için yıllık brüt satış hasılatı sınırının 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşürülmesi e-Dönüşüm kapsamına giren işletme sayısını da artırdı. e-Dönüşüm için çözüm arayan işletme sayısı artarken, e-dönüşümü muhasebe süreçlerine entegre eden dijital uygulamalara olan ilgi de artış göstermeyi sürdürüyor. İş süreçlerini hızlandıran, kolaylaştıran çözümler sunan ve işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetmesini sağlayan Zirve Yazılım, Mikro Yazılım ve Paraşüt'ün iş birliğiyle gerçekleştirilen "e-Dönüşüm Uygulamaları Semineri"nde yeni tebliğ kapsamında merak edilen sorular masaya yatırılacak. Zirve Yazılım çatısı altında 35 farklı ilde gerçekleştirecek seminerler, Türkiye'nin dörtbir yanındaki mali müşavirlere ulaşacak. Müşavirlerin ihtiyaç duydukları her alanda uçtan uca teknoloji çözümleri sağlamayı hedefleyen seminerler, dijital dönüşümünün yol haritasını sunacak. e-Dönüşüm süreçlerinin uygulamalı anlatımının da gerçekleştirileceği seminerlerde; Mikro Yazılım'ın bulut tabanlı, yenilikçi ürünü MikroX ve Paraşüt'ün e-faturaya entegre olarak çalışan ön muhasebe çözümleri de tanıtılacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya devam ediyor. Zirve Yazılım ev sahipliğinde Mikro Yazılım ve Paraşüt'ün iş birliğiyle gerçekleştirilen "e-Dönüşüm Uygulamaları Semineri"nde yeni tebliğ kapsamında merak edilen sorular masaya yatırılacak. Türkiye genelinde 35 ilde gerçekleştirilecek seminerlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki mali müşavirlere ulaşmayı hedefleyen organizasyon, müşavir ve mükelleflere dijital dönüşümün yol haritasını sunacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin açıklamalı anlatımıyla merak edilen sorulara yanıt verecek olan "e-Dönüşüm Uygulamaları Seminer"leri; Paraşüt, Mikro ve Zirve Yazılım'ı aynı çatı altında buluşturuyor. Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan üç kurumun tecrübe ve bilgisiyle dijital dönüşümün merak edilenlerine de ışık tutulacak.

Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin: "İş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sağlayacağız"

Mali Müşavirler ve mükelleflerin zorlu ve vakit alan e-dönüşüm'e geçiş süreçlerinde her zaman kullanıcıların yanında olacaklarının altını çizen Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin, "Mikro Yazılım ve Paraşüt ile birlikte oluşturulan güçlü iş birliğine vurgu yaparak, tüm mali müşavirler ve mükelleflerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attıklarını, mali müşavirler ve mükelleflerin dijitalleşme süreçlerinde yaşanabilecek zorlukları ve zaman kaybını en aza indirmek için proaktif davrandıklarını ve dijitalleşme sürecinde her geçen gün geliştirdikleri yeni özellikler ile iş süreçlerinde kaybedilen zamanı geri kazanmanın ana odak noktaları olduğunu" belirtti.

Keskin, "35 ilde düzenleyeceğimiz seminerlerde, e-Dönüşüm ürünlerimizin uygulamalı anlatımları ve yeni özelliklerimizi tanıtacağımız için grup olarak kullanıcılarımız ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş: "Dijital yol haritası sunacağız"

Grup olarak Türkiye'nin en yaygın e-Dönüşüm hizmeti veren şirketi konumunda olduklarını açıklayan Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, "Zirve Yazılım ve Paraşüt iş birliğiyle düzenlediğimiz "e-Dönüşüm Uygulamaları Seminerleri"nde dijitalleşme sürecinde hem mali müşavirlerlere hem de mükelleflere sunduğumuz dijital yol haritası ile destek vermeye devam edeceğiz. Dijitalleşme sürecinde firmalara sunduğumuz çözümlerimizle işletmelere hem zamandan hem de genel giderlerden tasarruf etme imkanı sunmayı sürdürüyoruz" diyor.

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean Yu: "Uçtan uca teknoloji çözümleri sağlayacağız"

Mali müşavirler ve mükellefler için dijital dönüşümün oldukça zor ve zaman isteyen bir süreç olduğunun altını çizen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean Yu, "Dijital dönüşüm sürecinde daha aktif bir oyuncu olabilmek adına Mikro ve Zirve Yazılım ile aynı çatı altında bir araya gelerek onların tecrübe ve bilgisini Paraşüt'ün ön muhasebedeki uzmanlığıyla harmanladık. Güçlerimizi birleştirerek çıktığımız bu yolculukta, mali müşavirlerin ihtiyaç duydukları her alanda uçtan uca teknoloji çözümleri sağlamak üzere yanlarındayız. Türkiye genelinde 35 ilde gerçekleştireceğimiz seminerler sayesinde, mali müşavirlerle bir araya gelecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

e-Dönüşüm süreçlerinin uygulamalı anlatımını yapacak olan Mali Müşavir Alper Erdem ve Zirve Yazılım Ürünü Yöneticisi Giray Yalçın; muhtasar, SGK birleşmesi anlatımıyla merak edilen soruları yanıtlarken, KOBİ'ler için e-dönüşümü kolaylaştıran ön muhasebe çözümleri Paraşüt ve MikroX hakkında bilgilendirmelerde de bulunacak.

Kaynak: Bültenler