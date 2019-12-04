Zirve, stoltenberg ve johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
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Zirve, stoltenberg ve johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladıİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

04.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:49

Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

İngiltere, ()- İngiltere'nin başkenti 'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri ve İngiltere Başbakanı 'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Kaynak: DHA

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: Zirve, stoltenberg ve johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
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