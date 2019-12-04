Zirve, stoltenberg ve johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladıİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
04.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:49
Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Kaynak: DHA