Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
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Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.

04.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:31
Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı

'nin başkenti 'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri ve İngiltere Başbakanı 'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Görüntü Dökümü

---------------Toplantı salonunda yerlerine oturan liderler-Geniş açıdan görüntü-Erdoğan'ın görüntüsü-Stoltenberg'in konuşması

-Johnson'ın konuşması


Kaynak: DHA
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