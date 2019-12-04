Zirve, Stoltenberg ve Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
04.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:31
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Görüntü Dökümü---------------Toplantı salonunda yerlerine oturan liderler-Geniş açıdan görüntü-Erdoğan'ın görüntüsü-Stoltenberg'in konuşması
-Johnson'ın konuşması
Kaynak: DHA