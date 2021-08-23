Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü
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Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü Erzurum'da dolu yağışı saniyeler içerisinde 3 bin 200 rakımlı Palandöken Ejder Tepesini beyaza bürüdü.

Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da dolu yağışı saniyeler içerisinde 3 bin 200 rakımlı Palandöken Ejder Tepesini beyaza bürüdü. Ağustos ayında Ejder Tepesinin beyaza büründüğü o anlar Dağcı Erdek Cennet'in saniye saniye kamerasına yansıda.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezinin zirvesi olan 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi dolu yağışıyla birlikte adeta beyaz gelinlik giydi. Kent merkezinde ara ara devam eden sağanak yağış zirvede doluya dönüştü. Saniyeler içerisinde şiddetini arttıran dolu zirveyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

O anları Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan ve '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında Ejder Tepesine tırmanan Erdek Cennet kamerasıyla kaydetti.

Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü
Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü
Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü
Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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