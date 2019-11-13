'Zirve İplerin Gerilip İlişkilerin Kopmasını Engelleyecek'

13.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini VOA Türkçe'ye yorumlayan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir, ekonomik ilişkiler dışında herhangi bir sonuç çıkmasının beklenilmemesi gerektiğini söyledi.