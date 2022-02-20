Maç golle başladı! Yıldız futbolcu büyük hatayı affetmedi
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Lider Trabzonspor, ilk 3'te yer almaya çalışan formda ekip Alanyaspor'a konuk oluyor. Bordo-Mavililer hayli cesur bir kadroyla sahaya çıktı. Trabzonspor, 5. dakikada Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. Alanyaspor topu uzaklaştıramadı, fatura kesildi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, lider Trabzonspor'u ağırlıyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve artık şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyen Bordo-Mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'a kazanması halinde 14 puan fark atacak.
DÜDÜK MELER'DE
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde olacak.
İlk 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo
Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
CANLI ANLATIM
Dakika 8: Trabzonspor golden sonra da baskısını artırdı. Alanyaspor bu dakikalarda topu ayağında tutmakta zorlanıyor.
Dakika 5 GOL: Alanyaspor'da baskı gören kaleci Marafona topu uzaklaştımak isterken bir anda top ceza yayı üzerindeki Dorukhan'a çarptı, yükselen top Anthony Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme yarım vole ile tek vuruş yapıp topu ağlara gönderdi.
Dakika 2: Sağ kanattan topu Visca'dan alan Bruno Peres içeriye ortasını yapmak istedi ancak savunma araya girdi.
Dakika 2: İki takım da temkinli. Birbirlerini tartıyorlar.