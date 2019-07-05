Zırhlı Birliklerde yemin töreni

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan acemi er ve kısa dönem erler için ant içme töreni düzenlendi.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 1992/2 tertip 2'nci kademe 1500 er ve 375'inci dönem 1027 kısa dönem er için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen askerlerin de katıldığı törende, sancağın tanıtılmasının ardından eğitimlerini tamamlayan askerler yemin etti.

Törende, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu, ardından birliğe ilk katılan tank er Özkan Barak yaş kütüğüne plaket çaktı.

"İyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum"

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank Albay Burç Pekin de başarılı askerlere hediye ve başarı belgesi verdi.

Pekin, törende yaptığı konuşmada, şeref ve namusun, Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsal olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ilerde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Artık kutsal görev sırası sizde. Silahlı Kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Tribünleri dolduran aileler ise yemin törenini coşkuyla izledi. Törenin bitiminin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA