Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimi davasında karar

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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