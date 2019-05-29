Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasına devam eden eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, darbe girişimi esnasında nizamiye bölgesine gelen halkı durdurmak için havaya ateş edilmesi emrinin yanlış olmadığını savundu.

Kırker, havaya ateş edilmediği takdirde ortamın daha da kızışacağını öne sürdü.

15 Temmuz gecesi dışarıya çıkan iki tankın tekrar kontrolü bir şeklinde içeri alınması durumunda kargaşanın önlenebileceğini ileri süren Kırker, binbaşı Barış Dedebağ'ın halkı kışkırtması nedeniyle daha fazla arbedenin çıktığını iddia etti.

Darbe kalkışmasının yaşandığı gecede tankların halka zarar vermek istemediğini savunan Kırker, galeyana gelen halkın tankların üzerine atlaması sonucu tankların Beştepe mevkisine mecburen gittiğini savunarak o gece araçların işgal edilmeye çalışıldığını ve askerlerin linç edilmek istendiğini söyledi.

Kırker, video kayıtlarına bakıldığında askerlerin halkı korumaya çalıştığını ileri sürerek yaralanan Necmettin Utuş adlı vatandaşın askerlere saldırdığı esnada arbede içinde yaralandığını, hayatını kaybeden Emin Güner'in ise tanktan düşerek yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Kırker'in yargı eliyle kendisine kumpas kurulduğunu öne sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Murat İlhan araya girerek mahkemeyi itham altında bırakan sözlerin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, "Mahkemenin saygınlığına söz ettirmem." dedi.

İlhan, "Biz yaptığımız işe güveniyoruz, heyetimize güveniyoruz. O yüzden bu heyete yapılan ithamı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bu sözler üzerine 15 Temmuz gazileri ve sanıklar arasında tartışma yaşandı.

Mahkeme Başkanı İlhan, sanıklardan Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı'yı mahkeme düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan çıkardı.

Daha sonra savunmasına devam eden Kırker, darbeci olmadığını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA