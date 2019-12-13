Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW
Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak...
Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar
Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması
Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak seçim öncesi Cumhuriyetçiler, zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoy yaptı.