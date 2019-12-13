Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW
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Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW

Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak...

13.12.2019 06:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 06:56
Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW

Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı 'a destek için konvoyu yapanlar

Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması

Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak seçim öncesi Cumhuriyetçiler, zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoy yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW
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