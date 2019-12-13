: Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle Trump'a destek konvoyu - NEW

13.12.2019 06:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 06:56

Zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoyu yapanlar

Konvoydaki araç üzerindeki kişinin destek konuşması yapması

Konvoy yolda ilerlerken telefonla çekim yapan vatandaşlar NEW YORK - Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta önümüzdeki sene yapılacak seçim öncesi Cumhuriyetçiler, zırhlı araçlar ve kamyonetlerle ABD Başkanı Donald Trump'a destek için konvoy yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu