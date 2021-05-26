Zirai motorlarda tamir mesaisi başladı
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Zirai motorlarda tamir mesaisi başladı

Zirai motorlarda tamir mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da, fındık hasat sezonu öncesi yapılan bahçe işlerinde kullanılan zirai motorlu tarım aletlerinin bakım ve tamir mesaisi başladı.

Ordu'da, fındık hasat sezonu öncesi yapılan bahçe işlerinde kullanılan zirai motorlu tarım aletlerinin bakım ve tamir mesaisi başladı.

Ordu'da fındık hasat sezonuna yaklaşık 3 ay gibi bir süre kalırken üreticiler bahçelerine girerek çeşitli temizlik işlerine başladı. Temizlik ve bakım işlerinde üreticilerin en büyük yardımcısı olan motorlu zirai tarım aletlerinin yapılacak olan bakımları, tamircilerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. İlaçlama, odun kesme ve ot biçme motorlarını, bahçe bakım ve temizliği öncesinde tamir ve bakıma getiren üreticiler, sezona hazırlık yaptıklarını belirtiyor.

Kumru ilçesinde motorlu zirai tarım aletlerinin bakım ve onarımını yapan Eren Gücek, şuan işlerinde sezonun açıldığını ve yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Üreticiler şuan sıklıkla gelmeye başladı. Zaten pandemi sürecinde çiftçiler daha çok tarlalarına giriyor. Burada ağaç motoru, tırpan motoru ve ilaçlama motoru gibi aletlerin bakım ve tamirlerini yapıyoruz. Bizim yoğunluğumuz sezon bitene kadar sürer" dedi. - ORDU

Zirai motorlarda tamir mesaisi başladı
Zirai motorlarda tamir mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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